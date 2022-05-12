Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Das Cover-Shooting

ProSiebenStaffel 17Folge 15vom 12.05.2022
Das Cover-Shooting

Germany's Next Topmodel

Folge 15: Das Cover-Shooting

129 Min.Folge vom 12.05.2022Ab 12

Das Cover-Shooting für die Harper's Bazaar steht an. Hier müssen jede Pose, jeder Blick und jede Bewegung der #GNTM-Models sitzen. Gemeinsam mit einem Roboter als Partner muss jedes Model vor der Kamera beweisen, warum gerade sie auf das Cover gehört. Beim Entscheidungswalk müssen die Models eine komplexe Tanz-Choreographie mit Selbstbewusstsein und der nötigen Energie zum Leben erwecken. Gastjurorin Ava Max schaut genau hin und berät Heidi Klum bei der Entscheidung.

