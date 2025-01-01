Germany's Next Topmodel
Folge 17: Das große Finale
126 Min.Ab 12
Finale! Nach einer aufregenden Zeit in der Modewelt stellen sich die Topmodel-Anwärterinnen ihrer letzten Herausforderung in der 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Wer überzeugt Heidi Klum und ihre Gäste im großen Finale und wird #GNTM 2022? Welches Model erscheint auf dem Cover der deutschen Harper's Bazaar und gewinnt 100.000 Euro? Und wer wird das deutschlandweites Kampagnengesicht von MAC Cosmetics?
