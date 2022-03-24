Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Social Media Edition

ProSiebenStaffel 17Folge 8vom 24.03.2022
Social Media Edition

Social Media EditionJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 8: Social Media Edition

132 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12

In der Social Media Edition muss jedes Model im Videoshooting ein verrücktes Produkt im Stil einer Influencerin bewerben. Anschließend stellen sich die Nachwuchsmodels einer echten Interviewsituation und versuchen, ihre Social Media Skills unter Beweis zu stellen. Wem gelingt es, sich als stärkste GNTM-Anwärterin zu positionieren? Den Entscheidungswalk bestreiten die Kandidatinnen als Aliens - Wer schafft es, sich ein Ticket für die nächste Runde zu sichern?

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen