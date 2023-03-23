Germany's Next Topmodel
Folge 6: Sedcard-Shooting
130 Min.Folge vom 23.03.2023Ab 12
Das Sedcard-Shooting steht an. Vor der Kamera von Vicky Lawton zeigt sich, wer seinen neuen Look selbstbewusst verkörpert. Im Anschluss folgt das erste große Casting: Die Unterwäschemarke Intimissimi sucht ein Model für die bevorstehende Kampagne. Welche Kandidatin kann mit Selbstbewusstsein glänzen und schnappt sich so den ersten großen Job der Staffel? Die ehemalige #GNTM-Kandidatin Rebecca Mir ist am Entscheidungstag zu Gast und unterstützt Heidi Klum als Gastjurorin.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen