Unterwasser-Shooting: Jetzt heißt es, Luft anhalten!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 11: Unterwasser-Shooting: Jetzt heißt es, Luft anhalten!
112 Min.Folge vom 25.04.2024Ab 12
Die Models tauchen unter Wasser und schlüpfen in die Rolle eines frisch verheirateten Hochzeitspaars. Heidi stattet dem Model-Penthouse einen Besuch ab und gibt den Kandidatinnen und Kandidaten Tipps, wie sie vor der Kamera am besten Intimität darstellen. Und das wird dann gleich im Pool geübt. Beim großen Shooting wollen die Models zeigen, dass sie ihre High Fashion-Hochzeitsoutfits im dekorierten Unterwassertank in Szene setzen können.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
