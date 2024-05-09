Germany's Next Topmodel
Folge 13: Ready, set, action!
111 Min.Folge vom 09.05.2024Ab 12
Zuerst dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten bei einem Beauty-Casting kreativ werden. Es geht darum, in einem Videoclip ihre persönliche Transformation darzustellen, zuerst ohne Make-up und dann mit ihrem selbst geschminkten Look. Dann sind die Schauspielkünste der Models gefragt. Die Story? Ein Promi betritt ein Diner und es kommt zu einer Konfrontation mit dem Manager, dargestellt von Thomas Kretschmann.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen