It's Showtime! Die Models rocken die große BühneJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 14: It's Showtime! Die Models rocken die große Bühne
111 Min.Folge vom 16.05.2024Ab 12
Heute kreieren die Models bunte Beachlooks, um beim Casting für eine Swimwear-Kampagne zu überzeugen. Dann wird's musikalisch: Im Teaching mit Tänzerin und Catwalk-Coach Nikeata zeigt sich, wer Rhythmusgefühl hat. Choreografien zu Hits von Beyoncé und Justin Timberlake bringen die Models ins Schwitzen. Doch als wäre das nicht genug, kommt noch dazu, dass Lip-Sync-Action gefragt ist! Den krönenden Abschluss bildet der Walk.
Weitere Folgen in Staffel 19
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen