Germany's Next Topmodel
Folge 2: Runwaytraining auf Eis
100 Min.Folge vom 08.03.2007Ab 12
Heute haben Heidi Klum und ihre Jury-Kollegen Peyman Amin, Boris Entrup und Bruce Darnell eine besonders schöne Herausforderung für die 15 Mädchen aus "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Im noblen St. Moritz absolvieren sie ihr erstes Fotoshooting und ein Runwaytraining auf dem Eis ...
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen