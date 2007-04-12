Germany's Next Topmodel
Folge 7: Action-Shooting
99 Min.Folge vom 12.04.2007Ab 12
Heute müssen die Mädchen in "Germany's Next Topmodel" bei einem "heißen" Shooting beweisen, dass sie nichts und niemand aus der Ruhe bringen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen