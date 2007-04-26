Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Auf dem roten Teppich

ProSiebenStaffel 2Folge 9vom 26.04.2007
Auf dem roten Teppich

Auf dem roten TeppichJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Auf dem roten Teppich

100 Min.Folge vom 26.04.2007Ab 12

Heute geht es für Fiona, 18, aus Bremen, Hana, 21, aus Oftersheim, Anja, 19, aus Graz (Österreich), Barbara, 20, aus Regensburg, Anne-Kathrin (Anni), 21, aus Schwerin und Mandy, 18, aus Olm (Luxemburg) nach Los Angeles. In Hollywood werden Träume wahr - auch für die Kandidatinnen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen