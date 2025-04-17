Staub, Wind & Tränen! "Mad Max"-Abenteuer in der WüsteJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 16: Staub, Wind & Tränen! "Mad Max"-Abenteuer in der Wüste
124 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12
Von High Fashion zu High Adventure! In der 16. Folge erwartet die Models ein Kontrastprogramm der Extraklasse. Zuerst gilt es, beim Pandora-Casting zu glänzen. Danach geht es in die Wüste für ein episches "Mad Max"-Shooting. Und als krönenden Abschluss: Eine Nacht im Zelt unter dem funkelnden Wüstenhimmel. Glamour und Abenteuer pur!
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen