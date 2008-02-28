Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Casting in Köln

ProSiebenStaffel 3Folge 1vom 28.02.2008
Das Casting in Köln

Das Casting in KölnJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 1: Das Casting in Köln

94 Min.Folge vom 28.02.2008Ab 12

Heute gibt Heidi Klum über 100 Mädchen die Chance, sich vor der Jury zu präsentieren. Mit einigen von ihnen produziert das "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum"-Team eine professionelle Setcard. Wer folgt Lena G und Barbara Meier als "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" 2008? Die Siegerin gewinnt unter anderem ein Titelshooting mit der deutschen COSMOPOLITAN und einen Modelvertrag mit der weltweit größten Agentur IMG.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen