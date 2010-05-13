Germany's Next Topmodel
Folge 11: Der Model-Zirkus
96 Min.Folge vom 13.05.2010Ab 12
Der Modelzirkus ist da! Diese Woche shooten die Models mit Zirkusattraktionen, wie z.B. Elefanten! Außerdem gilt es einen riesigen Job an Land zu ziehen. Dafür müssen sie jedoch springen und singen. Wer wohl das Rennen macht?
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
