Shooting auf dem Kofferlaufband

ProSiebenStaffel 5Folge 3vom 18.03.2010
Folge 3: Shooting auf dem Kofferlaufband

96 Min.Folge vom 18.03.2010Ab 12

Für die 25 Kandidatinnen geht es heute darum, Stilsicherheit zu beweisen: Rock oder Jeans, Bluse oder Tanktop? Wer kann die Jury mit ihrem Otufit überzeugen und fliegt direkt vom Flughafen München mit Heidi Klum zu den Modemetropolen dieser Welt?

ProSieben
