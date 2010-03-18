Shooting auf dem KofferlaufbandJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 3: Shooting auf dem Kofferlaufband
96 Min.Folge vom 18.03.2010Ab 12
Für die 25 Kandidatinnen geht es heute darum, Stilsicherheit zu beweisen: Rock oder Jeans, Bluse oder Tanktop? Wer kann die Jury mit ihrem Otufit überzeugen und fliegt direkt vom Flughafen München mit Heidi Klum zu den Modemetropolen dieser Welt?
