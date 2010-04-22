Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 22.04.2010
Folge 8: Zitterpartie am Strand

98 Min.Folge vom 22.04.2010Ab 12

In dieser Woche wird es für die Kandidatinnen nass! Das Strand-Shooting ist nämlich nicht hot, sondern bitterkalt! Wer kann die Kälte wegstecken und wer scheitert ?daran

ProSieben
