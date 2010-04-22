Germany's Next Topmodel
Folge 8: Zitterpartie am Strand
98 Min.Folge vom 22.04.2010Ab 12
In dieser Woche wird es für die Kandidatinnen nass! Das Strand-Shooting ist nämlich nicht hot, sondern bitterkalt! Wer kann die Kälte wegstecken und wer scheitert ?daran
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen