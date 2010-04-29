Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Sexy in Dessous

ProSiebenStaffel 5Folge 9vom 29.04.2010
Sexy in Dessous

Sexy in DessousJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 9: Sexy in Dessous

97 Min.Folge vom 29.04.2010Ab 12

Diese Woche wird es für die Models spannend: Einige von ihnen dürfen für Kimora Simmons auf den Catwalk! Außerdem gibt es noch ein kochend-heißes Dessous Shooting, bei dem die Mädchen richtig aus sich rausgehen müssen. Wer meistert diese Aufgabe?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen