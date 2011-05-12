Zum Inhalt springenBarrierefrei
Germany's Next Topmodel

Eigene Villa

ProSiebenStaffel 6Folge 11vom 12.05.2011
Eigene Villa

Germany's Next Topmodel

Folge 11: Eigene Villa

97 Min.Folge vom 12.05.2011Ab 12

Kofferpacken heißt es für die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Sie ziehen in eine neue Unterkunft und die wird, gemeinsam mit den Juroren, gebührend eingeweiht. Außerdem bekommen die Mädchen ein ganz besonders hohes Teaching - sie müssen auf Stelzen laufen. Wer das kann, den können auch High-Heels und steile Treppen nicht mehr schocken. Das hilft den Mädchen beim Entscheidungswalk.

