Germany's Next Topmodel
Folge 15: Cosmopolitan-Shooting
97 Min.Folge vom 31.05.2012Ab 12
Heute entscheidet sich für die Mädchen, wer von ihnen es in das Live-Finale in Köln schafft. Außerdem hat sich hoher Besuch angekündigt: Victoria's Secrets-Model Miranda Kerr ist der Einladung von Heidi Klum gefolgt und überrascht die Mädchen. Sie gibt letzte Tipps vor der Entscheidung und übt mit den Kandidatinnen noch einmal die drei Laufstile: Prêt-à-porter, avantgardistisch und Haute Couture. Bei jedem Stil macht es Miranda Kerr vor und steht den Mädchen Frage und Antwort.
Weitere Folgen in Staffel 7
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen