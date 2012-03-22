Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Das Umstyling

ProSiebenStaffel 7Folge 5vom 22.03.2012
Das Umstyling

Das UmstylingJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 5: Das Umstyling

108 Min.Folge vom 22.03.2012Ab 12

Schnipp, schnapp Haare ab? Neue Farbe oder Extensions? In Folge fünf steht das große Umstyling bei "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" auf dem Plan. Wer traut sich und nimmt die Verbesserungsvorschläge von Heidi Klum und ihrem Star-Stylingteam an? Wer zickt? Und welches Mädel macht die größte Verwandlung durch? Außerdem stehen wieder ein großes Fotoshooting mit einem ganz besonderes "Model-Partner" sowie Castings für wichtige Jobs auf dem Plan ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen