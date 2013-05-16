Germany's Next Topmodel
Folge 12: Die Music-Edition
101 Min.Folge vom 16.05.2013Ab 12
Beyoncé, Madonna, Elvis - "Starauflauf" bei "Germany's next Topmodel -by Heidi Klum". In der "Music Edition" schlüpfen die Nachwuchsmodels in die Rollen wahrer Musik-Ikonen. Für das Shooting singen und tanzen sie nicht nur wie ihre Stars - sie sehen aus wie den Musikvideos entsprungen. Für die Mädchen das absolute Highlight: ein Video-Dreh mit echten Weltstars.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen