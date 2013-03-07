Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 8Folge 2vom 07.03.2013
96 Min.Folge vom 07.03.2013Ab 12

Wolkenkratzer, Wüstensand und 65.000 Meeresbewohner: Während sich die einen Mädchen für Starfotograf Rankin in luftige Höhe begeben, gehen die anderen auf Tuchfühlung mit Dubais bunter Unterwasserwelt - inmitten von Haien, Rochen und Delfinen werden die Mädchen vom einheimischen Fotografen Russ Kientsch geshootet. Juror Enrique Badulescu bekommt sie alle: Zwischen Kamelen und Dünen lichtet er die Nachwuchsmodels im Beduinen-Look ab. Wer kann in der "Shooting-Edition" überzeugen?

