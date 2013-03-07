Germany's Next Topmodel
Folge 2: Die Shooting-Edition
96 Min.Folge vom 07.03.2013Ab 12
Wolkenkratzer, Wüstensand und 65.000 Meeresbewohner: Während sich die einen Mädchen für Starfotograf Rankin in luftige Höhe begeben, gehen die anderen auf Tuchfühlung mit Dubais bunter Unterwasserwelt - inmitten von Haien, Rochen und Delfinen werden die Mädchen vom einheimischen Fotografen Russ Kientsch geshootet. Juror Enrique Badulescu bekommt sie alle: Zwischen Kamelen und Dünen lichtet er die Nachwuchsmodels im Beduinen-Look ab. Wer kann in der "Shooting-Edition" überzeugen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen