Germany's Next Topmodel
Folge 4: Die Body Edition
94 Min.Folge vom 27.02.2014Ab 12
Es ist Body-Week! Sport gehört zum Alltag eines Models - und das müssen Heidis Mädchen jetzt am eigenen Leib erfahren. Heidi Klum und Thomas Hayo fordern von den Kandidatinnen am Strand und in der Villa körperliche Höchstleistungen und bringen sie an ihre sportlichen Grenzen.
