Die Transformation EditionJetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 6: Die Transformation Edition
95 Min.Folge vom 13.03.2014Ab 12
Alarm in der "Topmodel"-Villa. Als die Mädchen ihren achtbeinigen Shootingpartner sehen, ist kollektive Panik angesagt. Auch der Ausblick auf ein atemberaubend-inszeniertes Shooting mit Starfotograf Rankin kann die eingeschüchterten Kandidatinnen nicht darüber hinwegtrösten ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen