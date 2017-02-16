Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Die Topmodel-Cruise beginnt!

ProSiebenStaffel 12Folge 2vom 16.02.2017
Die Topmodel-Cruise beginnt!

Die Topmodel-Cruise beginnt!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 2: Die Topmodel-Cruise beginnt!

102 Min.Folge vom 16.02.2017Ab 12

Entspannung pur auf einer schönen Mittelmeerkreuzfahrt? Von wegen: Heidi Klum lädt ihre Top 28 zur ersten #GNTM-Kreuzfahrt auf die MS Astoria. Direkt beim ersten Stopp vor Mallorca wartet der Fotograf Max Montgomery (Vogue, Marie Claire, Galore Magazine) in einer kleinen Bucht für ein Stand up Paddle-Shooting. Schon vorher gibt es die erste Fotochallenge: Jedes Model fotografiert sich mit Selbstauslöser auf dem Oberdeck der MS Astoria ...

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen