Germany's Next Topmodel
Folge 9: Boys! Boys! Boys!
100 Min.Folge vom 06.04.2017Ab 12
Die heutige Folge steht ganz unter einem männlichen Stern: Wolfgang Joop ist zu Gast und gibt den Nachwuchsmodels einen Crashkurs zum Thema Androgynität. Denn für den Entscheidungs-Walk verwandeln sich die Models in Dandys aus dem 19. Jahrhundert ... Starfotograf Rankin fordert die Topmodel-Anwärterinnen mit einer verrückten Idee heraus: Sie müssen sich mitten auf dem Hollywood-Boulevard auf einem fahrenden Bett mit einem Male Model wie zuhause fühlen und vertraut sexy posieren.
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
