Heidi Klum erobert das Münchner Hofbräuhaus mit ihren Models!Jetzt kostenlos streamen
Germany's Next Topmodel
Folge 10: Heidi Klum erobert das Münchner Hofbräuhaus mit ihren Models!
129 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Schweinshaxe, Knödel, Rotkraut. Zusammen mit ihren männlichen Models macht Heidi Klum einen Ausflug ins Münchner Hofbräuhaus. Doch dann ruft wieder das Model-Leben: Natürlich brauchen auch die Männer eine Sedcard. Gerade noch beim Sport müssen die Männer im direkten Anschluss ins Fotoset. Wer kann mit dem Location-Wechsel am besten umgehen? Im atemberaubenden Müller'schen Volksbad in München laufen die Männer über einen spektakulären Laufsteg ...
Weitere Folgen in Staffel 20
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen