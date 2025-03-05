Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Harte Schale, weicher Kern? Die Boys zeigen ihre emotionale Seite!

ProSiebenStaffel 20Folge 6vom 05.03.2025
Harte Schale, weicher Kern? Die Boys zeigen ihre emotionale Seite!

Harte Schale, weicher Kern? Die Boys zeigen ihre emotionale Seite!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 6: Harte Schale, weicher Kern? Die Boys zeigen ihre emotionale Seite!

126 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12

Oh là là! Sie ist die Grande Dame des französischen Films und eine echte Stilikone: Catherine Deneuve. Gemeinsam mit dem männlichen Supermodel David Gandy unterstützen sie Heidi Klum am Catwalk. Und der hat es in sich: Die Kandidaten müssen mit ihren Outfits über Kopfsteinpflaster laufen. Doch bevor es so weit ist, bekommen sie beim Fotoshooting die Aufgabe, sich von ihrer weichen Seite zu zeigen. Jetzt sollen Tränen kullern.

Weitere Folgen in Staffel 20

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen