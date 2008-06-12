Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

Best Of

ProSiebenStaffel 3Folge 17vom 12.06.2008
Best Of

Best OfJetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 17: Best Of

97 Min.Folge vom 12.06.2008Ab 12

Ein Wiedersehen mit allen 120 Kandidatinnen: Die ersten Schritte vor Heidi Klum, Peyman Amin und Rolf Scheider. Was passiert vor und hinter den Kulissen? Außerdem: Die schönsten und emotionalsten Momente sowie die aufregendsten Fotoshootings wie das unvergessliche Shooting mit einem Babylöwen, einem Schimpasen, einer Dogge und einem Falken mitten in New York. Darüber hinaus gibt es bisher unveröffentlichte Szenen zu sehen, unter anderem ein Fitness-Training mit David Kirsch.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen