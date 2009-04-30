Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben Staffel 4 Folge 12 vom 30.04.2009
In dieser Folge geht es für die Kandidatinnen nach Hawaii! Dort gilt es, den Auftrag einer international bekannten Marke an Land zu ziehen. Danach geht es zurück nach L.A., um sich auf ihr Rockstar Shooting vorzubereiten. Sie müssen richtig abrocken!

