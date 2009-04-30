Germany's Next Topmodel
Folge 12: Richtig abrocken
97 Min.Folge vom 30.04.2009Ab 12
In dieser Folge geht es für die Kandidatinnen nach Hawaii! Dort gilt es, den Auftrag einer international bekannten Marke an Land zu ziehen. Danach geht es zurück nach L.A., um sich auf ihr Rockstar Shooting vorzubereiten. Sie müssen richtig abrocken!
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Germany's Next Topmodel
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen