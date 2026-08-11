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Gernot Kulis: Kulisionen

ORF1Staffel 1Folge 1vom 11.08.2026
Gernot Kulis: Kulisionen (1/2)

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Gernot Kulis: Kulisionen

Folge 1: Gernot Kulis: Kulisionen (1/2)

50 Min.Folge vom 11.08.2026

Zwischen Alltag, Anrufen und Absturz: Gernot Kulis zeigt sein Leben im Ausnahmezustand. Gernot Kulis wird 50 – und feiert das Jubiläum mit einer pointenreichen Stand-up-Show voller Stimmen, Figuren und Alltagschaos. In "Kulisionen" nimmt der Comedian das Publikum mit hinter die Kulissen seines Lebens zwischen Bühnenruhm und privaten Pannen. Ob Tischreservierung oder Polizeianzeige: Weil ihn niemand ernst nimmt, wird selbst das Einfachste zur Katastrophe. Eine humorvolle Reise durch Österreich, den Wahnsinn des Alltags und die vielen Gesichter von Gernot Kulis. Bildquelle: ORF/Hoanzl/Markus Wache

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