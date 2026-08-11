Staffel 1Folge 2vom 11.08.2026
Gernot Kulis: Kulisionen (2/2)Jetzt kostenlos streamen
Gernot Kulis: Kulisionen
Folge 2: Gernot Kulis: Kulisionen (2/2)
48 Min.Folge vom 11.08.2026
Teil Zwei der Gernot Kulis-Show "Kulisionen", bei dem der Comedien mit sich, Österreich und der Welt auf Kulisonskurs geht. Er blickt er hinter die Kulissen seines ganz normalen Alltagswahnsinns. Beruflich hat er Spaß, privat tut er sich ungleich schwerer. Wer glaubt ihm noch irgendetwas? Bildquelle: ORF/Hoanzl/Markus Wache
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Gernot Kulis: Kulisionen
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