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Gernot Kulis: Kulisionen

ORF1Staffel 1Folge 2vom 11.08.2026
Gernot Kulis: Kulisionen (2/2)

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Gernot Kulis: Kulisionen

Folge 2: Gernot Kulis: Kulisionen (2/2)

48 Min.Folge vom 11.08.2026

Teil Zwei der Gernot Kulis-Show "Kulisionen", bei dem der Comedien mit sich, Österreich und der Welt auf Kulisonskurs geht. Er blickt er hinter die Kulissen seines ganz normalen Alltagswahnsinns. Beruflich hat er Spaß, privat tut er sich ungleich schwerer. Wer glaubt ihm noch irgendetwas? Bildquelle: ORF/Hoanzl/Markus Wache

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