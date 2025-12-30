Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gery Seidl - Die besten TV-Momente

Gery Seidl - Die besten TV-Momente

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 30.12.2025
Gery Seidl - Die besten TV-Momente

Gery Seidl - Die besten TV-MomenteJetzt kostenlos streamen

Gery Seidl - Die besten TV-Momente

Folge 4: Gery Seidl - Die besten TV-Momente

61 Min.Folge vom 30.12.2025

Er ist einer der lustigsten und beliebtesten Kabarettisten des Landes, seine Programme sind verlässlich ausverkauft und absolute Highlights der heimischen Kleinkunst: Gery Seidl. Bei seinen Auftritten schafft er es wie wenige andere Künstler, Themen des Alltags – von zwischenmenschlichen Beziehungen zu seiner Gattin oder seinem Freund Kurtl, exaltierten Partys, gescheiterten Kochkünsten oder dem Leben im Alter – satirisch darzustellen, dass es nur so eine Freude ist. Dabei vergisst Seidl aber auch nicht, kritische Themen pointiert anzusprechen, an die sich sonst wenige trauen. ORF III hat sich ins Archiv begeben und zeigt eine Auswahl seiner besten TV-Auftritte, lustigsten Pointen und besten Stand-Ups. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gery Seidl - Die besten TV-Momente
ORF III
Gery Seidl - Die besten TV-Momente

Gery Seidl - Die besten TV-Momente

Alle 1 Staffeln und Folgen