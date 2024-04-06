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Ghost Adventures

Duell der Geister

TLCFolge vom 06.04.2024
Duell der Geister

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Ghost Adventures

Folge vom 06.04.2024: Duell der Geister

45 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12

Das Team fährt nach Kalifornien, um Melissa Clark auf ihrer zehn Hektar großen Farm bei ihren paranormalen Problemen zu helfen. Türen, die sich öffnen und schließen. Oder auch Schritte, Stimmen und Schatten, die im Haus umherwandern. Auch auf dem Grundstück kam es zu Ungereimtheiten, wie umgestürzten Bäumen. Doch löst womöglich Melissa selbst den Spuk aus? Und wieso suchen die Geister ausgerechnet die Farm in Auburn auf?

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