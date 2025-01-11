Ghost Adventures
Folge vom 11.01.2025: Das Steinbeck-Haus
42 Min.Folge vom 11.01.2025Ab 12
Ein neuer Fall führt die Geisterjäger ins kalifornische Salinas. Im Geburtshaus des Nobel- und Pulitzerpreisträgers John Steinbeck, soll es seit vielen Jahrzehnten paranormale Aktivitäten geben. Auch der Autor selbst hatte einst über den Spuk in seinem Haus geschrieben. Das Team glaubt, dass dieser eng mit dem qualvollen Tod von Steinbecks Mutter Olive 1934 zusammenhängt. Als Zak auf die Suche nach einem Geist in Kindergestalt geht, macht er eine unheimliche Entdeckung im Haus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.