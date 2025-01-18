Ghost Adventures
Folge vom 18.01.2025: Séance in Montecito
Folge vom 18.01.2025
Zak ist online auf ein Seniorenzentrum gestoßen, das regelrecht um seine Hilfe geschrien hat. Das Gebäude in Montecito wird von Tod und seltsamen Ereignissen heimgesucht, manche Leute haben es nie lebend hinausgeschafft. Auch Zak spürt die negative Energie im Haus und meidet bei seinen Ermittlungen bewusst einige Räume. Haben die Geister, die gesichtet wurden, etwas mit einem ungewöhnlichen Todesfall aus dem Jahr 1910 zu tun? Und könnte eine Séance dazugeführt haben, dass die Geister sich ihren Weg ins Seniorenzentrum gebahnt haben?
Genre:Reality, Paranormal
