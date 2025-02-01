Ghost Adventures
Folge vom 01.02.2025: Auf Teufel komm raus
45 Min.
Die Ghost Adventurer reisen zu einem Haus, das seinen Bewohner bis in die Psychiatrie gebracht hat. Ein Stück Papier bewegte sich von alleine über den Boden, Lichter wanderten durch die Räume und Schattenwesen trieben ihr Unwesen. BJ fühlte sich auch auf der Straße nicht mehr sicher, denn ein Geist verfolgte ihn auf Schritt und Tritt. Eines Tages artete die Angst so weit aus, dass BJ bei einem Sprung vom Dach ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Bildet sich der Familienvater die paranormalen Ereignisse nur ein? Höchste Zeit, dass die Experten einschreiten!
