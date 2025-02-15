Ghost Adventures
Folge vom 15.02.2025: Das Geister-Dreieck
45 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12
Die Geisterjäger reisen nach Nevada, wo Archäologen einen spannenden Fund gemacht haben: Knochen von amerikanischen Ureinwohnern. Im nahegelegenen Lovelock soll es deshalb spuken. Drei Ureinwohner sollen einst eine Frau ermordet haben, die Hexerei praktizierte, daraufhin wurde die Stadt verflucht. Die GA-Crew trifft Kelly, die von paranormalen Aktivitäten berichtet. Kelly hat Albträume, sie sieht schwarze Schattenwesen und wirkt nervös. Kann Zak ihr dabei helfen, die Geister zu verjagen?
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.