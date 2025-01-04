Böse Marionetten, böse GeisterJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 04.01.2025: Böse Marionetten, böse Geister
42 Min.Folge vom 04.01.2025Ab 12
Die Geisterjäger reisen nach Kalifornien, um dem Carmel Doll Shop auf den Zahn zu fühlen. Besitzer Michael Canadas liebt seine Puppen über alles, doch Geräusche in der Wohnung über dem Shop machen ihm zunehmend Sorgen. Starb in dem Gebäude einst ein Handwerker, dessen Geist jetzt sein Unwesen treibt? Zac und das Team stellen auch eine Verbindung zu den Puppen her, die negative Energien verbreiten. Als die Geisterjäger die dunklen Wesen konfrontieren, kommt es zu einer seltsamen Begegnung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.