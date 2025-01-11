Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zac und sein Expertenteam reisen nach Paso Robles, um das älteste noch erhaltene Holzgebäude der Stadt, zu untersuchen. Ron, der Besitzer des Saloon, konnte mittels Überwachungskameras schon einige Beweise für Poltergeister sammeln. Haben diese etwas mit den grausamen Todesfällen aus der Vergangenheit zu tun? Vier Menschen starben im Saloon und scheinen nun als Schattengestalten ihr Unwesen zu treiben. Kann Zacs Hund Gracie die bösen Wesen wittern und dem Team helfen, dem Spuk ein Ende zu setzen?

