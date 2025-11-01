Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Viktorianische Hausgeister

TLCFolge vom 01.11.2025
Viktorianische Hausgeister

Viktorianische HausgeisterJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 01.11.2025: Viktorianische Hausgeister

44 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Das "Heritage Square Museum" ruft um Hilfe: Besucher des Museums werden von einer unsichtbaren Macht angegriffen, die Menschen krank macht. Was hat es mit der Entstehungsgeschichte des achteckigen Gebäudes auf sich? Zak und das Team gehen auf Spurensuche und stoßen dabei auf ominöse Schattengestalten.

Alle verfügbaren Folgen