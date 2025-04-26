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Ghost Adventures - House Calls

Die Waisenkinder von Shasta Lake

TLCFolge vom 26.04.2025
Die Waisenkinder von Shasta Lake

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Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 26.04.2025: Die Waisenkinder von Shasta Lake

44 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 16

Zak schickt das Team zu einer kalifornischen Familie, die von Poltergeistern heimgesucht wird. Doch als Jay erkrankt, befürchten die Geisterjäger auf menschliche Asche gestoßen zu sein. Hat die Teufelsanbetung einer der Hausbewohner das Portal in die dunkle Welt geöffnet?

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