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Ghost Adventures - House Calls

TLCFolge vom 28.02.2026
Krankenhaus des Grauens

Krankenhaus des GrauensJetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures - House Calls

Folge vom 28.02.2026: Krankenhaus des Grauens

44 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 16

Auf noch nie dagewesene Weise verschafft sich Zak Zugang zu einem geschichtsträchtigen Krankenhaus. Kann sein Team den Dämon festsetzen, der unzählige Seelen in dem Spital gefangen genommen hat? Doch aufgepasst: Die bösartige Präsenz könnte hinter der nächsten Ecke lauern.

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