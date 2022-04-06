Ghost Adventures
Folge vom 06.04.2022: Spuk in der Tiki-Bar
41 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 16
Gegenstände, die sich scheinbar von Geisterhand bewegen oder herumfliegende Schattenfiguren: In der Tiki-Bar von Las Vegas gehen rätselhafte Dinge vor sich. Das Personal des Lokals hat den Verdacht, dass ein Zusammenhang mit der schrecklichen Schießerei bestehen könnte, die sich 1995 auf dem Grundstück ereignet hat. Aaron Goodwin, Zak Bagans und das restliche Geisterjäger-Team reisen nach „Sin City“, die schillernde Stadt der Sünden, um Licht ins Dunkel des bizarren Falls zu bringen.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.