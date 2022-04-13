Ghost Adventures
Folge vom 13.04.2022: Der Gruselkeller
40 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 16
In der Goldgräbersiedlung Virginia City, Nevada, untersuchen Geisterjäger Zak Bagans und sein Ermittler-Team einen Ort mit düsterer Vergangenheit. Die historischen Gemäuer der Union Brewery wurden einst von einem tödlichen Feuer heimgesucht. Außerdem soll das Gebäude im 19. Jahrhundert zeitweise als Leichenhalle genutzt worden sein. Ob die Seelen der Verstorbenen möglicherweise noch immer durch den berüchtigtsten Gruselkeller der Geisterstadt spuken, will das Team heute am eigenen Leib herausfinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.