Ghost Adventures
Folge vom 20.04.2022: Die Stadt des Teufels
41 Min.Folge vom 20.04.2022Ab 16
Die kalifornische Kleinstadt Biggs, rund eine Autostunde nördlich von Sacramento gelegen, wird von einer düsteren dämonischen Kraft heimgesucht. Manche Bewohner:innen glauben sogar, dass die bösartige Entität für mehrere schreckliche Todesfälle im Ort verantwortlich ist! Andere Menschen sind überzeugt, dass ein Exorzismus die einzige heilbringende Lösung ist. Können Geisterjäger Zak Bagans und sein Team dem Spuk ein Ende bereiten - oder zumindest herausfinden, was hier vor sich geht?
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.