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Ghost Adventures

Vom Traumhaus zum Alptraum

TLCFolge vom 13.06.2026
Vom Traumhaus zum Alptraum

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Ghost Adventures

Folge vom 13.06.2026: Vom Traumhaus zum Alptraum

44 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12

Zaks Team erhält einen Hilferuf von Amy: Ihr Elternhaus in Tennessee ist von einer düsteren, bedrückenden Atmosphäre erfüllt. Eisige Temperaturabfälle, geisterhafte Schritte vom Dachboden und Berichte über unsichtbare Angriffe lassen die Familie verzweifeln. Tragische Ereignisse – vom Tod ihres Vaters und Bruders bis zu einem Suizidversuch – werfen dunkle Schatten auf das Haus. Frühere okkulte Rituale und die blutige Geschichte des Anwesens verstärken den Verdacht auf eine bösartige Präsenz. Als das Team ermittelt, eskalieren die Phänomene – und Hinweise auf einen Dämon rücken in den Fokus.

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