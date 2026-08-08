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Ghost Adventures

Das Poltergeist-Haus (Teil 1)

TLCFolge vom 08.08.2026
Das Poltergeist-Haus (Teil 1)

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Ghost Adventures

Folge vom 08.08.2026: Das Poltergeist-Haus (Teil 1)

44 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 16

Die Geisterabenteuer gehen weiter: Zak und sein Team untersuchen einen der bekanntesten Schauplätze des Horrorgenres. Auf dem Haus, in dem 1981 der Kult-Film „Poltergeist“ gedreht wurde, soll ein Fluch lasten. Doch was ist Realität, was Fiktion?

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