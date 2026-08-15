Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Adventures

Das Poltergeist-Haus (Teil 2)

TLCFolge vom 15.08.2026
Das Poltergeist-Haus (Teil 2)

Das Poltergeist-Haus (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen

Ghost Adventures

Folge vom 15.08.2026: Das Poltergeist-Haus (Teil 2)

44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Das Poltergeist-Haus Teil 2: Nach dem Lockdown bleiben mehr offene Fragen als Antworten, doch Zak entdeckt einen neuen Zusammenhang zur Vergangenheit. Könnte ein Überbleibsel des Horrorfilms von 1982 Aufschluss über das dunkle Wesen geben?

Alle verfügbaren Folgen