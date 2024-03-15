Ghost Hunters
Folge vom 15.03.2024: Schwarzgebranntes
Die Crew begibt sich nach New Jersey, um ein Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert zu untersuchen. Dieses stand während des Revolutionskriegs im Mittelpunkt, Besitzer Robert Field II. ertrank am Vorabend des Revolutionskriegs auf mysteriöse Weise im Delaware River. Fortan musste seine Witwe Mary alleine für sich und die Kinder sorgen. Sie überlebte den Krieg und heiratete den ersten Kommodore der kontinentalen Marine, Thomas Read. Schließlich vererbte Mary das Haus an ihren Sohn. In den 1920er Jahren wurde das Haus zu einem Restaurant umgewandelt, in dem während der Prohibition auch Schwarzbrennerei betrieben wurde. Gangster, Politiker und Prostituierte gingen ein und aus. Doch seit das Haus renoviert wird, kommt es vermehrt zu paranormalen Aktivitäten. Darunter unter anderem dunkle Kreaturen, die umherstreifen. Rufen die Arbeiten am Herrenhaus Geister der Vergangenheit hervor?