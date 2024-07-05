Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLC
44 Min. Ab 12

Diesmal sind Geisterjäger Jason Hawes und seine Truppe in Tennessee unterwegs, um eine Reihe seltsamer Vorkommnisse zu untersuchen. Das Anwesen von Rose Mont, ein ehemaliges Pferdegestüt aus dem Jahr 1842, soll bereits seit Generationen Schauplatz paranormaler Aktivitäten sein. Einst im Besitz der einflussreichen Familie Guild, hat die aktuelle Verwalterin des Gebäudes hier auch schon selbst beängstigende Situationen erlebt. Treiben auf dem Geister-Gestüt die Seelen der toten Bewohner um?

